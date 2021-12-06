Ученые из России нашли способ лечения дыхательной недостаточности у переболевших COVID-19

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Российские ученые обнаружили способ лечения дыхательной недостаточности после перенесенного COVID-19, передает РИА Новости.

Авторами исследования выступили ученые из Сибирского государственного медицинского университета вместе с коллегами с Томского НИМЦ.

У человека, который заболел COVID-19, может развиться дыхательная недостаточность, требующая кислородной или вентиляционной поддержки. Впоследствии после выздоровления и во время периода восстановления данный симптом может преследовать человека до шести или более месяцев. Все зависит от степени повреждения во время коронавирусной инфекции.

При этом у человека нередко начинают встречаться симптомокомплексы, который связаны с вентиляционной недостаточностью. Это, например, депрессия, тревожность, расстройства сна, слабость, ухудшающие качество жизни и социальную реабилитацию.

"В соответствии с возможностью применения кратковременных ингаляций газовой смеси Хе/О2 для купирования острых и хронических стрессовых расстройств мы использовали данную технологию для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19", - говорит заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией СибГМУ, профессор РАН Елена Удут.

Профессор Удут добавила, что после данной процедуры значительно снизились симптомы дыхательной недостаточности. При этом увеличился дыхательный объем, уменьшилась частота дыхания и сердечных сокращений, существенно повысилось насыщение кислородом артериальной крови по данным пульсоксиметрии.

Результатом эксперимента авторов исследования стал вывод, что ксенон имеет способность воздействовать на легочный суфрактант. Последний обеспечивает эластичную тягу легких и препятствует спасению альвеолов.

Российские ученые утверждают, что данный способ лечения может быть использован врачами сейчас для реабилитации переболевших COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945382-uchenye-iz-rossii-nashli-sposob-lecheniya-dyhatelnoy-nedostatochnosti-u-perebolevshih-covid-19/