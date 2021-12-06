Последний регион покинул "красную" зону по COVID-19 в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ - в "красной" зоне по КВИ не осталось ни одного региона.

Актуальная на утро 6 декабря матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне нет ни одного региона;

в "желтой" зоне - Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области;

в "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за последние сутки в Казахстане зарегистрировали 632 случая заражения коронавирусом - это один из самых низких показателей за последние несколько месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945381-posledniy-region-pokinul-krasnuyu-zonu-po-covid-19-v-kazahstane/