Имена еще 40 алматинцев, нарушивших карантин, опубликовали в ДСЭК

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Еще 40 алматинцев наказали за нарушение 14-дневного домашнего карантина. Каждый из них заплатил штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге). Об этом сообщается на официальном сайте ДСЭК города Алматы.

В ведомстве сообщили, что эти граждане, имея положительный ПЦР-тест на COVID-19, посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по системе Ashyq.

Пришедшие с "красным" статусом в итоге так и не смогли получить доступ к желаемым объектам и услугам.

В ДСЭК в очередной раз призвали алматинцев, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Контактным гражданам также необходимо соблюдать режим самоизоляции и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Участникам проекта Ashyq при этом напомнили о необходимости сканировать всех посетителей с целью не допустить распространения КВИ.

С полным списком нарушителей можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 971 новый случай заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944157-imena-esche-40-almatintsev-narushivshih-karantin-opublikovali-v-dsek/