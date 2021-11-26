Врач рассказал об опасных последствиях COVID-19 при наличии варикоза

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Хирург-флеболог предупредил об опасности заражения COVID-19 при варикозном расширении вен, передает Sputnik Россия.

При варикозе повышается риск тромбоза глубоких вен и тромбофлебитов.

"Человек может прожить сто лет с варикозным расширением вен, и никакие тромбофлебиты и тромбозы не образуются. Но это (варикозная вена, - ред.) как мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, тромб может оторваться. При коронавирусной инфекции сгущается кровь, и вероятность тромбоза в разы увеличивается", - говорит хирург-флеболог Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова Армен Авакян.

Образование тромбов может привести к смерти. Поэтому рекомендуется вовремя начать лечение варикоза. Тем более что возможности современной медицины позволяют решить эту проблему.

"Тромбофлебит может быть восходящим, он может начаться на голени, на бедре, пойти выше, в паховую область, и через подкожную вену попасть в глубокую вену. Из подкожной вены тромб может "улететь" в глубокую бедренную вену. Таким образом образуется тромбоэмболия легочной артерии. Тромб обрывается и попадает в сердце, в легочную артерию, и это смертельно", - сказал Авакян.

После перенесенного COVID-19 человеку с варикозом следует пить антикоагулянты - разжижающие кровь препараты. Примерно от двух недель до месяца. Но этот вопрос предварительно следует обговорить вначале с врачом.

Также флеболог посоветовал вовремя сделать прививку от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944017-vrach-rasskazal-ob-opasnyh-posledstviyah-covid-19-pri-nalichii-varikoza/