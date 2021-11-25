"Регистрация "Спутник V" в Казахстане закончилась 15 октября": в Минздраве ответили на слухи

Пользователи Казнета обсуждают информацию о том, что регистрация вакцины "Спутник V" на территории Казахстана якобы истекла 15 октября.
Как передает официальный сайт StopFake.kz, авторы сообщения говорят, что из-за окончания регистрации препарата вакцинация им является незаконной.
Факчекеры в ответ указали, что это заявление является фейком, так как срок регистрации уже был продлен.
С опровержением слуха также выступили в пресс-службе Минздрава.
"Согласно приказу КМиФК МЗ РК, временное регистрационное удостоверение на вакцину Гам-КОВИД-Вак (комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2) продлено до 1 января 2022 года", - пояснили ведомстве.
Таким образом, обвинение в незаконной вакцинации не имеет под собой оснований, и "Спутник V" используется в стране легально.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943973-registratsiya-sputnik-v-v-kazahstane-zakonchilas-15-oktyabrya-v-minzdrave-otvetili-na-sluhi/