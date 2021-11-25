"Регистрация "Спутник V" в Казахстане закончилась 15 октября": в Минздраве ответили на слухи

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Пользователи Казнета обсуждают информацию о том, что регистрация вакцины "Спутник V" на территории Казахстана якобы истекла 15 октября.

Как передает официальный сайт StopFake.kz, авторы сообщения говорят, что из-за окончания регистрации препарата вакцинация им является незаконной.

Факчекеры в ответ указали, что это заявление является фейком, так как срок регистрации уже был продлен.

С опровержением слуха также выступили в пресс-службе Минздрава.

"Согласно приказу КМиФК МЗ РК, временное регистрационное удостоверение на вакцину Гам-КОВИД-Вак (комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2) продлено до 1 января 2022 года", - пояснили ведомстве.

Таким образом, обвинение в незаконной вакцинации не имеет под собой оснований, и "Спутник V" используется в стране легально.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943973-registratsiya-sputnik-v-v-kazahstane-zakonchilas-15-oktyabrya-v-minzdrave-otvetili-na-sluhi/