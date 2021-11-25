Иммунолог рассказал об иммунитете после вакцинации у молодых людей

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Врач рассказал, может ли у некоторых людей иммунитет после прививки держаться больше полугода, передает Sputnik Россия.

Многие специалисты рекомендуют ревакцинироваться спустя полгода после предыдущей прививки от COVID-19. Но, как показали новые исследования, иммунитет у некоторых людей остается крепким даже после шести месяцев.

"Последние данные показывают, что встречаются (через полгода после вакцинации или болезни, - ред.) относительно высокие уровни антител, при которых ревакцинацию можно отложить. Однако окончательного ответа пока нет, поскольку исследования взаимосвязи уровня антител и их защитных свойств еще идут", - говорит кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Если наберется достаточное количество данных, то, возможно, имеющим крепкий иммунитет даже спустя полгода будет разрешено ревакцинироваться позже. Потому что у молодых или здоровых людей без хронических заболеваний защитный срок может длиться восемь или девять месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943812-immunolog-rasskazal-ob-immunitete-posle-vaktsinatsii-u-molodyh-lyudey/