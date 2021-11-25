Специалист из Роспотребнадзора прокомментировал слухи о "самоликвидации" штамма "дельта"

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Российский специалист прокомментировал слухи о том, что штамм "дельта" якобы самоликвидировался, передает РИА Новости.

Ранее японский профессор Ицуо Иноуэ из Национального института генетики и Университета Ниигаты заявил, что штамм "дельта" мог накопить большое количество мутаций в одном из своих неструктурных белков. Это со временем могло привести к тому, что он перестал "исправляться" и начал "самоликвидироваться".

Эти слухи, по мнению специалиста Камиля Хафизова, звучат как чудо. Но реальность совсем иная.

"Пока мы отмечаем то, что линия "дельта" во всех странах постоянно мутирует и диссоциирует на дочерние подлинии, которые потенциально могут стать даже более опасными. Недавний пример - подлиния дельты AY.4.2, вероятно, немного заразнее, чем "исходная" дельта, и в той же Великобритании она сейчас выявляется в 18 процентов всех новых случаях заражений", - говорит руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он добавил, что единственное объяснение "японского чуда" может быть только высокий уровень вакцинации и дисциплинированность жителей страны, которые соблюдают меры самозащиты, нося маски и соблюдая дистанцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943810-spetsialist-iz-rospotrebnadzora-prokommentiroval-sluhi-o-samolikvidatsii-shtamma-delta/