Терапевт рассказала о мерах, снижающих риск развития тромбов

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Врач рассказала, какие меры следует предпринимать, чтобы снизить риск тромбов, передает Москва 24.

Для начала необходимо пить больше воды и заниматься физической активностью.

"Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается", - говорит терапевт Надежда Чернышова.

Она добавила, что самовольно принимать антикоагулянты - препараты, разжижающие кровь, опасно. Их должен назначать врач.

Паниковать, думая о том, что если переболел COVID-19, то обязательно может развиться тромбоз, не следует. В данном случае необходимо все время контактировать и консультироваться с терапевтом.

Чернышова предупредила, что при инсульте проявляется слабость в руках и ногах, сильно начинает болеть голова, а также человеку трудно говорить или улыбаться. В таких случаях человека нужно в течение двух часов отвезти в больницу, чтобы опасных последствий не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942936-terapevt-rasskazala-o-merah-snizhayuschih-risk-razvitiya-trombov/