Почему учителя с "красным" статусом вышли на работу в Уральске, объяснили в отделе образования

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В Уральске несколько учителей вышли на работу, несмотря на "красный" статус в системе Ashyq. Но штрафовать педагогов за это не будут - в отделе образования заявили, что никто из них не нарушал карантин, передает КТК.

О том, что зараженные КВИ учителя пришли на работу, ранее сообщил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев. Он отметил, что, хотя ситуация в регионе и стабилизировалась, нередки случаи, когда имеющие положительный ПЦР-тест граждане посещают общественные места.

Ситуацию с преподавателями разъяснили в городском отделе образования. В ведомстве подтвердили, что в трех школах действительно были зафиксированы случаи, когда система Ashyq выявляла нарушения карантина.

Однако, как уверяют в отделе образования, учителя пришли на работу уже после выздоровления. А их "красный" статус – это всего лишь ошибка программы Ashyq.

"Преподаватели были здоровы. Они пришли после выздоровления с больничным листом. Просто в программе Ashyq данные не обновились. В школу преподаватели эти не заходили, они сразу же ушли. На следующий день у них уже статус был "зеленый", - сообщила главный специалист отдела образования Уральска Багдагуль Бактыгереева.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942710-pochemu-uchitelya-s-krasnym-statusom-vyshli-na-rabotu-v-uralske-obyasnili-v-otdele-obrazovaniya/