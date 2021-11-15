Инфекционист назвал три сценария развития коронавируса

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Специалист по особо опасным инфекциям назвал три возможных сценария развития коронавируса, передает Sputnik Россия.

"Мы просчитываем эти варианты, как было с предыдущими вирусами, куда они делись. Атипичная пневмония (SARS, - ред.) и MERS (ближневосточный респираторный синдром, - ред.) - их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе", - утверждает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Другой вариант развития событий - вирус находит себе другого хозяина. Но при этом наличие его у какого-либо животного не вызывает у последнего болезни и не убивает его. А организм нового хозяина, в свою очередь, не губит вирус окончательно.

"Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса, - ред.), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола", - отметил Жемчугов.

Третий сценарий - самый худший для человечества. Коронавирус все время будет паразитировать на людях, как второй вирус гриппа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942144-infektsionist-nazval-tri-stsenariya-razvitiya-koronavirusa/