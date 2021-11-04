"Китай призвал запасаться продуктами": фейк о возможном голоде обсуждают в Казнете

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Казахстанцы пересылают друг другу сообщения о том, что в стране, как и во всем мире, якобы скоро начнется голод. В доказательство этому они приводят директиву правительства Китая, в которой граждан Поднебесной призывают запасаться продуктами.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, 2 ноября правительство Китая действительно выпустило директиву с призывом запастись необходимым продовольствием. Тем не менее, это не означает, что скоро в КНР, Казахстане или где-либо еще наступит голод.

Фактчекеры пояснили, что причин для публикации документа сразу несколько.

Во-первых, в преддверии зимы овощи в Китае, как правило, дорожают.

Во-вторых, в октябре в северном Китае прошли аномально сильные дожди, которые затопили крупнейшую овощеводческую провинцию Шаньдун и уничтожили практически весь урожай. Из-за этого цены на капусту, брокколи, шпинат, огурцы и другие овощи в Китае выросли более чем в два раза за последние недели.

В-третьих, власти Китая не исключают, что им придется ввести новый локдаун из-за роста числа случаев COVID-19.

Этой зимой в Пекине пройдут Зимние Олимпийские игры. Важно, чтобы уровень заболеваемости в стране к тому моменту был нулевым, поэтому власти страны идут на беспрецедентные меры.

В качестве примера фактчекеры приводят решение китайского правительства о закрытии шанхайского Диснейленда 1 ноября из-за единственного туриста с положительным тестом на КВИ.

Отмечается, что издание The Economic Daily уже призвало граждан не идти на поводу у "чрезмерно богатого воображения" и объяснило, что выпущенная директива связана со вспышкой заболеваемости и запасаться продуктами необходимо на случай возможного локдауна.

Таким образом, призывы правительства закупаться впрок никак не связаны с неким заговором, перебоями с поставками и грядущим голодом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940590-kitay-prizval-zapasatsya-produktami-novyy-feyk-o-vozmozhnom-golode-obsuzhdayut-v-kaznete/