EMA прокомментировали информацию о нарушениях при испытании вакцины Pfizer в Техасе

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Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) сообщили, что недавний инцидент с нарушениями при испытаниях вакцины Pfizer в Техасе не ставит под сомнение эффективность самого препарата, передает РИА Новости.

"EMA очень серьезно относится ко всем утверждениям, ставящим под сомнение безопасность и целостность данных по этому предмету. Мы тесно сотрудничаем с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и международными партнерами, чтобы расследовать поднятые вопросы, и при необходимости примем регулирующие меры", - сказали представители EMA.

Эксперты EMA и международные регуляторы тщательно изучили эффективность и безопасность препарата, прежде чем разрешить его использование в кампании вакцинации по всему миру.

"Несмотря на серьезность этих заявлений, они не ставят под сомнение выводы о безопасности, эффективности и качестве самой вакцины", - добавили они.

Ранее бывший региональный руководитель компании Ventavia Брук Джексон сообщила журнале BMJ о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer в Техасе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940604-ema-prokommentirovali-informatsiyu-o-narusheniyah-pri-ispytanii-vaktsiny-pfizer-v-tehase/