Ветеринар назвал симптомы COVID-19 у домашних животных

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Ветеринар рассказал, как понять, что ваш питомец заразился COVID-19, передает РИА Новости.

Случаи заражения домашних питомцев COVID-19 встречаются редко. И только тогда, если кошка или собака тесно контактировали с заболевшим человеком.

"Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание - не исключено, что они тоже могли заразиться", - говорит ветеринар.

В других случаях вышеперечисленные симптомы могут оказаться признаками микоплазмоза.

Тяжелые случаи COVID-19 у питомцев встречаются крайне редко. В основном они переносят недуг бессимптомно или в легкой форме. В таких случаях лечить животное не надо. Но если вы заметили, что ему стало хуже, надо обратиться к врачу.

У кошек может встречаться "кошачий" коронавирус. Но для человека опасности он представляет. Им могут заразиться лишь представители семейства кошачьих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940500-veterinar-nazval-simptomy-covid-19-u-domashnih-zhivotnyh/