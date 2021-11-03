Эксперт ВОЗ рассказал о сроках ревакцинации от COVID-19

Представитель ВОЗ рассказал, когда необходимо ревакцинироваться от COVID-19, передает Lenta.
По словам эксперта ВОЗ, а также президента Международной федерации тропической медицины и профессора Сантьяго Мас-Кома, защита после вакцинации сохраняется лишь в течение нескольких месяцев. После этого людям нужно обязательно пройти ревакцинацию.
В особенности это касается привитых пожилых людей, у которых защита от коронавируса протекает по времени намного меньше.
"Наилучший вариант - ревакцинация препаратами, модифицированными для борьбы с новыми штаммами, включая дельта-вариант. Для этой цели легче всего использовать мРНК-вакцины благодаря особенностям процессах их синтеза", - говорит Мас-Кома.
Ученым еще предстоит изучить насчет точных сроков ревакцинации. Быть может, ее сделают ежегодной, как с гриппом, или же порекомендуют прививаться раз в полгода.
Кроме того, все зависит от возраста. У молодых иммунитет держится дольше. А у пожилых меньше.
Напомним, Гинцбург сообщил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940285-ekspert-voz-rasskazal-o-srokah-revaktsinatsii-ot-covid-19/