Ученый сообщил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации

Иллюстративное фото: Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, каким образом работает тест на поддельный сертификат о вакцинации, передают "Известия".

По словам Гинцбурга, если человек действительно вакцинировался "Спутником V" и "Спутником Лайт", то в его крови должны находиться антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. Именно этот белок и транспортирует фрагмент генетического материала SARS-CoV-2 в организм. Без вакцинации белок получить сложно.

"Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", – подчеркнул ученый.

Он отметил, что тестирование этого метода проводится уже месяц, и 80% пациентов в реанимациях, которые имеют сертификаты вакцинации, признаются, что не получали прививку.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что на данный момент никаких жалоб нет у тех, кто ревакцинировался препаратом "Спутник V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940239-uchenyy-soobschil-o-sozdanii-testa-na-poddelnyy-sertifikat-o-vaktsinatsii/