Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, которые могут стать причиной появления тромбов, передает РИА Новости.

Мясников призвал отказаться от излишнего потребления зелени во время приема разжижающих кровь препаратов. В них содержится витамин К, который оказывает противоположное действие на препараты для лечения тромбоза.

"Если мы даем кроворазжижающее лекарства, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина", - говорит Мясников.

Сам по себе витамин К не вызывает тромбоза.

"Тромбоз вызывают те состояния, против которых мы даем варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то соответственно будет тромбоз", - отметил врач.

Ранее доктор Мясников высказался насчет вакцинации для несовершеннолетних, рассказал, в каких случаях разрешается принимать антибиотики, а также назвал неожиданную причину кашля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1942577-myasnikov-nazval-produkty-kotorye-mogut-sprovotsirovat-poyavlenie-trombov/