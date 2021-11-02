Дело в ухе: Мясников назвал неожиданную причину кашля

Александр Мясников. Фото: facebook.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал необычную причину кашля, передает РИА Новости.

Доктор объяснил, что оказывается наличие инородного тела в кашлевых рецепторах уха может стать причиной кашля. Мясников рассказал, что однажды к нему на прием записался пациент, который обошел всех врачей, но так и не смог найти причину кашля.

Оказалось в его ухе застрял жесткий волос, который и стал виновником данного симптома.

"Мы у него нашли в ухе жесткий-жесткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и все прошло", - рассказал Мясников.

Кашлевые рецепторы находятся также в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/1940086-delo-v-uhe-myasnikov-nazval-neozhidannuyu-prichinu-kashlya/