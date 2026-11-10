Первый день переговоров Украины, России и США завершился в Абу-Даби: что известно

В Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров Украины, России и США. Следующий раунд запланирован на завтра, 11 ноября, передает NUR.KZ.

Как сообщает РБК Украина, в Службе внешней разведки Украины рассказали, что первый день переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби завершился.

Следующий раунд назначен на завтра, 11 ноября.

Как сообщает Anadolu, госсекретарь США Марко Рубио оценил первый день переговоров как "очень продуктивный".

Согласно информации ТАСС, переговоры продлились 4,5 часа с перерывом, который составил около 40 минут. При этом источники издания сообщили, что российская и украинская стороны вели переговоры на русском языке.

Также по данным источников, одной из главных тем стала глобальная энергобезопасность.

"Эта тема проходит своеобразной красной линией на встречах, для президента Трампа это оказалось важным", - заявил собеседник ТАСС.

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