"Даже в Антарктиде, но не в Москве": в Украине высказались о возможной встрече Зеленского и Путина
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Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник высказался о мнении Владимира Зеленского по поводу возможной встречи с Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.
На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке Андрей Мельник заявил, что Украина по-прежнему полностью привержена поиску мира.
"Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности - во Флориде в декабре, на полях саммита G20, или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде - где угодно, но не в Москве", - заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.
По его словам, Путин до сих пор пребывает в заблуждении, считая, что сможет сломать волю Украины и заставить украинцев капитулировать.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью ИС "Вести", что Владимир Путин готов ответить на возможный звонок Владимир Зеленского. Российский лидер, по словам Ушакова, никогда не отказывался от диалога.
После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла приглашать главу России Владимира Путина в Киев и звонить ему.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2454504-dazhe-v-antarktide-no-ne-v-moskve-v-ukraine-vyskazalis-o-vozmozhnoy-vstreche-zelenskogo-i-putina/
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