"Даже в Антарктиде, но не в Москве": в Украине высказались о возможной встрече Зеленского и Путина

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник высказался о мнении Владимира Зеленского по поводу возможной встречи с Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке Андрей Мельник заявил, что Украина по-прежнему полностью привержена поиску мира.

"Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности - во Флориде в декабре, на полях саммита G20, или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде - где угодно, но не в Москве", - заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

По его словам, Путин до сих пор пребывает в заблуждении, считая, что сможет сломать волю Украины и заставить украинцев капитулировать.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью ИС "Вести", что Владимир Путин готов ответить на возможный звонок Владимир Зеленского. Российский лидер, по словам Ушакова, никогда не отказывался от диалога.

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После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла приглашать главу России Владимира Путина в Киев и звонить ему.

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