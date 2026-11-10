Economist: Трамп торопится заключить мир в Украине, а Путин - нет

Издание Economist пишет, что посредничество США в переговорах "может помочь России затянуть войну". Украина не верит, что Путин готов подписать всеобъемлющее мирное соглашение, передает NUR.KZ.

Люди, знакомые с ходом переговоров, которые продлятся два дня в Абу-Даби, отмечают, что Россия демонстрирует необычную гибкость, в том числе по вопросу прекращения боевых действий вдоль нынешней линии фронта.

Однако, как пишет издание, эта гибкость появилась лишь после того, как американские переговорщики предложили расширить повестку и включить в нее более широкое обсуждение вопросов европейской безопасности.

Критики считают, что тем самым России предоставили возможность выдвигать новые требования, которые заведомо невозможно выполнить. Это, по их мнению, позволит Москве продолжать войну, одновременно создавая видимость участия в мирных переговорах.

Американские официальные лица настаивают, что предложенные инициативы получили поддержку европейских партнеров и НАТО.

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Издание пишет, что мало кто считает, что сейчас действительно открылось окно возможностей для серьезной дипломатии. Однако источники в США и Украине сообщают, что сокрушительное поражение Трампа на промежуточных выборах в Конгресс придало переговорному процессу новую срочность.

Украина не верит, что Владимир Путин готов подписать всеобъемлющее мирное соглашение до завершения российской зимней военной кампании.

Однако одним из реалистичных результатов переговоров может стать серия поэтапных и ограниченных обменов пленными, а также локальных перемирий на менее важных со стратегической точки зрения участках фронта, например в Херсонской и Сумской областях.

Сообщается, что американская сторона уже предложила несколько спорных уступок, призванных склонить Путина к заключению соглашения.

Например, как пишет издание, возвращение России на европейские энергетические рынки, что противоречило бы новому закону Европейского союза. Украина и ее европейские партнёры выступают против этого предложения.

Еще одна - изменить административные границы Украины таким образом, чтобы Россия могла заявить о полном контроле над Луганской и Донецкой областями, говорится в публикации.

Американские переговорщики утверждают, что Путин мог бы согласиться на предоставление Украине гарантий со стороны США.

В то же время, Россия, со своей стороны, не демонстрирует никаких признаков готовности согласиться на размещение на территории Украины многонациональных сил, призванных обеспечить безопасность страны. Москва также не отказалась от требований, согласно которым Украина должна объявить о своем нейтралитете и сократить численность армии.

Также издание пишет, что представители ЕС и Украины опасаются, что американское предложение включить в переговоры вопросы собственной системы безопасности Европы предоставит России новые рычаги давления, позволяющие затягивать согласование режима прекращения огня.

По их мнению, сначала должно быть достигнуто перемирие, и лишь после этого можно обсуждать будущее европейской безопасности.

По словам источников, моделью новой архитектуры безопасности может стать реформированный Совет Россия - НАТО.

Издание пишет, что такое решение вряд ли удовлетворит Путина.

Несмотря на новую дипломатическую активность, в Украине по-прежнему исходят из того, что прежде чем ситуация улучшится, она станет еще хуже.

Сообщается, что в настоящее время Россия уничтожает мосты, системы водоснабжения и электросети. Запасы резервного оборудования и комплектующих истощаются.

"Наши американские друзья хотят прорыва на переговорах. Но, глядя на то, что россияне делают с нашей инфраструктурой, трудно поверить, что такой прорыв действительно произойдет", - прокомментировали ситуацию украинские источники

Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский согласовал позиции с ЕС перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби.

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