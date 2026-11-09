"Возмутительны и абсурдны": Рубио назвал требования Ирана на переговорах неприемлемыми

Госсекретарь США Марко Рубио признался, что США и Иран пока не стоят на пороге урегулирования. Помимо этого политик назвал требования Тегерана на переговорах неприемлемыми, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам Рубио, Дональд Трамп хотел бы добиться разрешения ситуации путем диалога.

"Я не могу сообщить вам о каком-либо прогрессе. Думаю, вы и сами видите кое-что из того, что сейчас происходит. Ряд стран продолжает контактировать с ними, предлагая разные идеи, но я бы не сказал, что мы на пороге прорыва", - заявил госсекретарь.

Также он высказался о требованиях Ирана и навал их неприемлемыми.

"Пока переговоры не принесли особых результатов, поскольку требования Ирана не просто неприемлемы, в некоторых случаях они возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны", - заявил Рубио.

На днях Fox News сообщало, что США хотят возобновить удары по Ирану 9 ноября из-за новолуния на Ближнем Востоке

Свежая публикация по теме: FT: Нетаньяху каждый день звонит Трампу и убеждает его нанести новые удары по Ирану

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.