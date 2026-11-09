Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома

Предложение главе UFC Дане Уайту стать пресс-секретарем Белого дома было шуткой, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.

В беседе с журналистами глава Белого дома заявил, что таким образом пошутил.

"Я, конечно, пошутил", - высказался он о своей публикации в соцсетях касательно Уайта.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту должность в Белом доме.

В своей публикации американский президент предложил привлечь в команду нескольких действующих и бывших бойцов UFC, в том числе без гражданства США. Например, Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

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