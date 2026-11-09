Трамп назвал шуткой предложение главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома
Опубликовано:
Предложение главе UFC Дане Уайту стать пресс-секретарем Белого дома было шуткой, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Спорт.
В беседе с журналистами глава Белого дома заявил, что таким образом пошутил.
"Я, конечно, пошутил", - высказался он о своей публикации в соцсетях касательно Уайта.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту должность в Белом доме.
В своей публикации американский президент предложил привлечь в команду нескольких действующих и бывших бойцов UFC, в том числе без гражданства США. Например, Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
- Трамп обвинил демократов в том, что они "шантажируют" чиновников импичментом
- Трамп предложил главе UFC стать пресс-секретарем Белого дома и взять помощниками Нурмагомедова и Махачева
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2453721-tramp-nazval-shutkoy-predlozhenie-glave-ufc-stat-press-sekretarem-belogo-doma/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах