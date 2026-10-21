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    Кристина Райсвих
    Редактор

    Рубио заявил, что без помощи США Украина не смогла бы сохраниться как государство

    Опубликовано:

    Вашингтон
    Вашингтон. Фото: Kevin Carter/Getty Images

    Госсекретарь США Марко Рубио высказался о роли Вашингтона в сохранении Украины как государства и прокомментировал ситуацию со Starlink, передает NUR.KZ со ссылкой на "Известия".

    Украина не смогла бы сохраниться как суверенное государство без поддержки Соединенных Штатов. Об этом 21 октября заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию, передает "Известия" со ссылкой на перевод публикации Bloomberg.

    "Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации Трампа, сейчас не было бы Украины", - отметил он.

    Рубио также прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о том, что глава SpaceX Илон Маск распорядился ограничить скорость работы спутниковой системы Starlink, используемой ВСУ. Он заявил, что не знал о каком-либо предупреждении президента, и подчеркнул, что США в любом случае не могут контролировать, что частная компания делает со своим продуктом.

    Ранее мы сообщали, что Рубио заявил, что Трамп зол и раздражен из-за позиции Украины по урегулированию конфликта.

    Напомним, ранее глава Белого дома обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что Украине следует найти нового лидера, способного заключать сделки.

    Сам же президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил о том, что политика Трампа подталкивает Киев к капитуляции.

    А недавно в СМИ появилась информация, что президент США и его команда попытаются навязать Украине мирную сделку на условиях России.

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    Рубио заявил, что без помощи США Украина не смогла бы сохраниться как государство

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