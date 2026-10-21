"Вышвырните их к черту": Трамп призвал европейские страны высылать мигрантов

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны высылать мигрантов - он назвал тяжелой ситуацию с нелегалами в Европе, передает NUR.KZ.

Об этом американский лидер заявил журналистам - трансляцию вел Белый дом.

"Я говорю не просто о том, чтобы выселить людей. Вышвырните их к черту, иначе у них не будет Европейского союза - не будет ничего", - заявил Трамп.

Он предложил взглянуть на ситуацию во Франции и Италии.

"Если посмотреть на Францию, на Италию тоже, в меньших масштабах, это происходит, это тлеет. Вам придется выдворить тех, кто участвует в восстаниях", - сказал американский лидер.

Также напомним, что президент США Дональд Трамп во время митинга в Канзасе, организованного в преддверии выборов в Конгресс, заявил, что Штаты может ждать судьба Франции, где сейчас проходят протесты и беспорядки.

Несколько дней назад глава Белого дома обратился к французским властям с призывом закрыть границы на фоне происходящих беспорядков.

После президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал европейские страны закрыть свои границы после того, что произошло во Франции

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.