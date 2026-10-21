"Вышвырните их к черту": Трамп призвал европейские страны высылать мигрантов
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Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны высылать мигрантов - он назвал тяжелой ситуацию с нелегалами в Европе, передает NUR.KZ.
Об этом американский лидер заявил журналистам - трансляцию вел Белый дом.
"Я говорю не просто о том, чтобы выселить людей. Вышвырните их к черту, иначе у них не будет Европейского союза - не будет ничего", - заявил Трамп.
Он предложил взглянуть на ситуацию во Франции и Италии.
"Если посмотреть на Францию, на Италию тоже, в меньших масштабах, это происходит, это тлеет. Вам придется выдворить тех, кто участвует в восстаниях", - сказал американский лидер.
Также напомним, что президент США Дональд Трамп во время митинга в Канзасе, организованного в преддверии выборов в Конгресс, заявил, что Штаты может ждать судьба Франции, где сейчас проходят протесты и беспорядки.
Несколько дней назад глава Белого дома обратился к французским властям с призывом закрыть границы на фоне происходящих беспорядков.
После президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал европейские страны закрыть свои границы после того, что произошло во Франции
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- Трамп призвал Европу закрыть границы после беспорядков во Франции
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2445495-vyshvyrnite-ih-k-chertu-tramp-prizval-evropeyskie-strany-vysylat-migrantov/
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