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    Виктор Николаев
    Редактор

    Трамп призвал Европу закрыть границы после беспорядков во Франции

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал европейские страны закрыть свои границы после того, что произошло во Франции, передает NUR.KZ.

    В соцсети Truth Social он опубликовал пост на эту тему.

    "Европа должна закрыть свои границы и как можно скорее выслать из страны тех, кто ненавидит ее, пока не стало слишком поздно! Эти люди не любят Францию и другие страны, которые подвергаются нападкам. Они не любят народ, не любят искусство, не любят архитектуру и здания - они вообще ничего не любят в окружающем их мире. У них нет никакой привязанности к месту, где они живут, и никогда не будет", - написал глава Белого дома.

    Трамп заявил, что сказал президенту Макрону при первой встрече много лет назад, что необходимо закрыть границы, иначе Франции придет конец.

    "Мы поддерживаем Европу, несмотря на ее недостатки, слабости и, будем надеяться, временную потерю ориентиров. Но если она вскоре не найдет правильный путь, у нас не останется другого выбора, кроме как уйти. Когда мы просили о помощи в Иране - помощи, которая нам на самом деле не требовалась, поскольку это было скорее проверкой, - европейцев рядом не оказалось. Этого я никогда не забуду", - сказал Трамп.

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    Также напомним, что президент США Дональд Трамп во время митинга в Канзасе, организованного в преддверии выборов в Конгресс, заявил, что Штаты может ждать судьба Франции, где сейчас проходят протесты и беспорядки.

    Несколько дней назад глава Белого дома обратился к французским властям с призывом закрыть границы на фоне происходящих беспорядков.

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    Дональд Трамп
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    Трамп призвал Европу закрыть границы после беспорядков во Франции

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