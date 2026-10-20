"Ненавидят западную цивилизацию": Трамп заявил, что США может ждать судьба Франции
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократов на выборах в Конгресс, Штаты ждет судьба Франции, где сейчас проходят массовые протесты, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп во время митинга в Канзасе, организованного в преддверии выборов в Конгресс, заявил, что Штаты может ждать судьба Франции, где сейчас проходят протесты и беспорядки.
По его словам, это может произойти в случае победы демократов на выборах.
"Если хотите увидеть, что стоит на кону на этих выборах, просто взгляните, что происходит во Франции - некогда великой стране, которую завоевывают, грабят и сжигают дотла мигранты, джихадисты и коммунисты, ненавидящие христианство и, откровенно говоря, саму западную цивилизацию", - заявил президент США.
Трамп добавил, что "не позволит такому же случиться с Америкой".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444913-nenavidyat-zapadnuyu-civilizaciyu-tramp-zayavil-chto-ssha-mozhet-zhdat-sudba-francii/
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