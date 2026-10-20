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    Кристина Лукашева
    Редактор

    Военных привлекут для помощи полицейским во время протестов во Франции

    Опубликовано:

    Протесты во Франции
    Протесты во Франции. Фото: Kiran RIDLEY / AFP via Getty Images

    Власти Франции решили привлечь военнослужащих в помощь сотрудникам полиции во время массовых протестов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщает издание, о привлечении армии к подавлению протестов сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

    "Мы задействуем военнослужащих операции Sentinelle, чтобы заменить силы внутренней безопасности, прежде всего на стационарных задачах по охране объектов. Это позволит высвободить полицейских и жандармов для выполнения задач по поддержанию общественного порядка", - сказал глава МВД страны.

    Кроме того, министр пообещал предельно жесткие действия полиции во время акций протестов, а также увеличить число силовиков, которые будут обеспечивать безопасность на демонстрациях.

    Напомним, в конце сентября Францию охватили протесты учеников старших классов. Недавно в Париже перед крупной демонстрацией учащихся прошли стихийные акции протеста, одна из которых завершилась столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа.

    19 октября легендарный музей Лувр, в котором хранится множество художественных и исторических реликвий, закрыли для посетителей из-за протестов на улицах Парижа.

    Также мы писали, что комендантский час введут в некоторых городах Франции из-за массовых протестов.

    Сегодня стало известно, что за три дня беспорядков в стране задержали 2 513 человек.

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    Военных привлекут для помощи полицейским во время протестов во Франции

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