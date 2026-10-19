Футболку Месси с автографом украли из музея в Париже во время массовых беспорядков (видео)

Во время беспорядков в Париже неизвестные проникли в футбольный музей и похитили футболку "Барселоны" и капитанскую повязку с автографами Лионеля Месси, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Футболка испанской "Барселоны" и капитанская повязка аргентинского футболиста Лионеля Месси пропали из футбольного музея в Париже,сообщает агентство со ссылкой на перевод публикации агентства Noticias Argentinas.

По данным издания, 17 октября во время протестов люди с закрытыми лицами проникли в музей и вынесли футболку и капитанскую повязку, которые, как уточняет TyC Sports, Месси использовал в период выступлений за "Барселону". В социальных сетях появились кадры, на которых участники погрома демонстрируют рамки с похищенными вещами. Название музея, стоимость предметов и матчи, в которых футболист их использовал, не уточняются.

| A Lionel Messi from his time at Barcelona and a captain's armband signed by the Argentine have been stolen during protests in Paris. https://t.co/Nb4HJj3yYT — Football (@WR_football_) October 19, 2026

Напомним, в конце сентября Францию охватили протесты учеников старших классов. Накануне в Париже перед крупной демонстрацией учащихся прошли стихийные акции протеста, одна из которых завершилась столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа.

Накануне президент страны Эммануэль Макрон записал видеообращение к нации.

Во Франции задержали более 2 тыс. участников массовых протестов против роста стоимости жизни. Между тем, бизнесмены и мэры городов рассказали о последствиях погромов по всей стране.

19 октября легендарный музей Лувр, в котором хранится множество художественных и исторических реликвий, закрыли для посетителей из-за протестов на улицах Парижа.

Также мы писали, что комендантский час введут в некоторых городах Франции из-за массовых протестов.

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