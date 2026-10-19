Нетаньяху оценил вероятность войны между Израилем и Турцией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос, может ли произойти военный конфликт его страны с Турцией, передает NUR.KZ со ссылкой на Minval.

По данным издания, Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уже пытался предотвратить расширение присутствия турецких военных в Сирии. По информации C14 News, Анкара хотела закрепиться на одной из сирийских авиабаз, однако Израиль помешал этому.

Нетаньяху выразил надежду, что прямого столкновения с Турцией удастся избежать, подчеркнув, что прилагает для этого усилия. При этом он признал наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом относительно турецкого руководства.

Ранее Нетаньяху представил новую доктрину безопасности Израиля, предусматривающую переход от политики сдерживания к активному предотвращению угроз, в том числе посредством превентивных действий.

Хотя Турция в документе напрямую не упоминается, действия Израиля в Сирии соответствуют положениям новой стратегии.

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Ранее мы писали, что Турция и Израиль обменялись эмоциональными заявлениями. Тогда израильский МИД заявил о том, что турецкий президент "уничтожил демократию" в стране, поддерживал ХАМАС и "вторгался в другие страны".

В ответ турецкий МИД обвинил израильское дипведомство во лжи и заявил о "прогнившем менталитете" израильских властей.

Мы также писали, что премьер-министр Израиля Нетаньяху готовит иск в МУС против президента Турции Эрдогана.

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