Нетаньяху оценил вероятность войны между Израилем и Турцией
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос, может ли произойти военный конфликт его страны с Турцией, передает NUR.KZ со ссылкой на Minval.
По данным издания, Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уже пытался предотвратить расширение присутствия турецких военных в Сирии. По информации C14 News, Анкара хотела закрепиться на одной из сирийских авиабаз, однако Израиль помешал этому.
Нетаньяху выразил надежду, что прямого столкновения с Турцией удастся избежать, подчеркнув, что прилагает для этого усилия. При этом он признал наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом относительно турецкого руководства.
Ранее Нетаньяху представил новую доктрину безопасности Израиля, предусматривающую переход от политики сдерживания к активному предотвращению угроз, в том числе посредством превентивных действий.
Хотя Турция в документе напрямую не упоминается, действия Израиля в Сирии соответствуют положениям новой стратегии.
Ранее мы писали, что Турция и Израиль обменялись эмоциональными заявлениями. Тогда израильский МИД заявил о том, что турецкий президент "уничтожил демократию" в стране, поддерживал ХАМАС и "вторгался в другие страны".
В ответ турецкий МИД обвинил израильское дипведомство во лжи и заявил о "прогнившем менталитете" израильских властей.
Мы также писали, что премьер-министр Израиля Нетаньяху готовит иск в МУС против президента Турции Эрдогана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444649-smi-netanyahu-ocenil-veroyatnost-voyny-mezhdu-izrailem-i-turciey/
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