Иран заявил о тесном сотрудничестве с Россией

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы, в том числе в экономической и ядерной сферах, передает NUR.KZ.

Об этом министр написал в своем профиле в соцсети Х.

Аракчи в Тегеране принял главу МИД России Сергея Лаврова.

"Мы обсудили все - от Европы до Западной Азии, включая Ливан, Палестину, Украину и Йемен. Также сосредоточились на расширении экономического и ядерного сотрудничества. Никогда в нашей истории Иран и Россия не работали так тесно, как сейчас", - написал Аракчи.

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