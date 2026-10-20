Иран заявил о тесном сотрудничестве с Россией
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и Москвы, в том числе в экономической и ядерной сферах, передает NUR.KZ.
Об этом министр написал в своем профиле в соцсети Х.
Аракчи в Тегеране принял главу МИД России Сергея Лаврова.
"Мы обсудили все - от Европы до Западной Азии, включая Ливан, Палестину, Украину и Йемен. Также сосредоточились на расширении экономического и ядерного сотрудничества. Никогда в нашей истории Иран и Россия не работали так тесно, как сейчас", - написал Аракчи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444976-iran-zayavil-o-tesnom-sotrudnichestve-s-rossiey/
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