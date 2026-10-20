"Спасибо, Илон!": Трамп поблагодарил Маска за щедрый подарок американским детям
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил предпринимателя Илона Маска, пообещавшего подарить каждому американскому ребенку по акции SpaceX, передает NUR.KZ.
Напомним, накануне Илон Маск заявил о планах подарить каждому ребенку в США по одной акции SpaceX в 2027 году. По словам миллиардера, это будет лишь первый шаг в серии подобных инициатив.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на это предложение, опубликовав пост в соцсети Truth Social.
"Огромное спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость в передаче акций SpaceX миллионам американских детей через "счета Трампа"!
Именно это мы и задумывали, когда создавали "счета Трампа" - объединить великий частный сектор, Илона и многих других, чтобы инвестировать в наших детей, наш самый ценный и важный актив, и дать каждому американскому ребенку частичку американской мечты. Спасибо, Илон!" - написал он.
Как сообщает ТАСС, в начале 2026 года администрация президента США Дональда Трампа заявила, что несовершеннолетним гражданам страны накопительные инвестиционные счета, на которых будет лежать стартовая сумма в размере тысячи долларов. Эту программу назвали "счета Трампа".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2444865-spasibo-ilon-tramp-poblagodaril-maska-za-shchedryy-podarok-amerikanskim-detyam/
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