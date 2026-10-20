"Спасибо, Илон!": Трамп поблагодарил Маска за щедрый подарок американским детям

Президент США Дональд Трамп поблагодарил предпринимателя Илона Маска, пообещавшего подарить каждому американскому ребенку по акции SpaceX, передает NUR.KZ.

Напомним, накануне Илон Маск заявил о планах подарить каждому ребенку в США по одной акции SpaceX в 2027 году. По словам миллиардера, это будет лишь первый шаг в серии подобных инициатив.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на это предложение, опубликовав пост в соцсети Truth Social.

"Огромное спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость в передаче акций SpaceX миллионам американских детей через "счета Трампа"!

Именно это мы и задумывали, когда создавали "счета Трампа" - объединить великий частный сектор, Илона и многих других, чтобы инвестировать в наших детей, наш самый ценный и важный актив, и дать каждому американскому ребенку частичку американской мечты. Спасибо, Илон!" - написал он.

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Как сообщает ТАСС, в начале 2026 года администрация президента США Дональда Трампа заявила, что несовершеннолетним гражданам страны накопительные инвестиционные счета, на которых будет лежать стартовая сумма в размере тысячи долларов. Эту программу назвали "счета Трампа".

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