Военное положение и мобилизацию продлили в Украине
Опубликовано:
Верховная рада продлила военное положение в Украине на 90 дней, с 5 ноября текущего года до 3 февраля 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на издание "Украинская правда".
Состоялось заседание Верховной рады Украины - законодатели продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации.
За принятие проекта закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" проголосовали 317 нардепов, а решение о продлении мобилизации поддержали 315 народных избранников.
Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в стране.
Отметим, до этого он неоднократно подчеркивал, что выборы президента Украины нельзя проводить до отмены военного положения в стране. Несмотря на это, лидер США Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения.
Недавно Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время. Он планирует провести выборы, как только война закончится.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2299758-voennoe-polozhenie-i-mobilizaciyu-prodlili-v-ukraine/
