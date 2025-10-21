Военное положение и мобилизацию продлили в Украине

Верховная рада продлила военное положение в Украине на 90 дней, с 5 ноября текущего года до 3 февраля 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на издание "Украинская правда".

Состоялось заседание Верховной рады Украины - законодатели продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации.

За принятие проекта закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" проголосовали 317 нардепов, а решение о продлении мобилизации поддержали 315 народных избранников.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в стране.

Отметим, до этого он неоднократно подчеркивал, что выборы президента Украины нельзя проводить до отмены военного положения в стране. Несмотря на это, лидер США Дональд Трамп съязвил на тему непроведения выборов президента в Украине во время действия военного положения.

Недавно Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время. Он планирует провести выборы, как только война закончится.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.