Электросамокаты запретили еще в одной европейской столице

С 2026 года в столице Чехии Праге будет запрещен прокат электросамокатов. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета, передает NUR.KZ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как пишет издание, ссылаясь на чешское СМИ Ceske Noviny, причиной запрета стали многолетние жалобы и критика электросамокатов со стороны жителей и городских районов в центре Праги.

Горожане заявляли, что припаркованные самокаты загромождают улицы, а их пользователи, особенно туристы, подвергают опасности пешеходов, опасно передвигаясь по тротуарам.

В компании, которая поставляет самокаты в Чехию и Венгрию, заявили, сожалеют об этом решении и сосредоточатся на совместном пользовании электрическими велосипедами в Праге.

Между тем, как отмечается в материале, в Праге с прошлого года внедряют новую систему управления дорог, согласно которой теперь велосипеды и электровелосипеды можно будет парковать только в специально отведенных для этого местах. Для электросамокатов таких мест нет, поэтому использовать их будет практически невозможно. А если они будут припаркованы в несанкционированных местах, власти города будут их изымать.

Владельцы разрешенных транспортных средств будут платить городу 25 крон в месяц (644 тенге) за каждый велосипед или электровелосипед за пользование парковочными местами.

Отмечается также, недавно мэрия провела местный референдум по этому и другим вопросам, связанным с туризмом, параллельно с парламентскими выборами. На этом референдуме жители первого городского района поддержали усилия, направленные на ограничение, а также полный запрет электросамокатов в центре города.

Добавим, что, как уточняет агентство Bloomberg, ранее прокат электросамокатов уже запретили в Париже, Мадриде и на Мальте.

Напомним, в сентябре, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов.

Позже в МВД пригрозили приостановкой лицензий кикшеринговых компаний за беспорядок с электросамокатами.

