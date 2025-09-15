jitsu gif
    Айгерим Аскарова
    Айгерим Аскарова
    Журналист
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    В МВД грозят приостановкой лицензий кикшеринговых компаний за беспорядок с электросамокатами

    Опубликовано:

    Девушка на электросамокате
    Электросамокат. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

    На брифинге в кабмине вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, за что должны отвечать владельцы кикшеринговых компаний, передает корреспондент NUR.KZ.

    Игорь Лепеха отметил, что в первую очередь они должны решить проблему парковок.

    "Сегодня есть факты, когда весь пешеходный переход закрыт ими (электросамокатами - прим. ред.), и люди маневрируют и обходят - это уже ответственность компаний. Сейчас мы в таких случаях эти компании привлекаем за нарушение правил благоустройства. Штраф, если не ошибаюсь, 100 МРП", - заявил он.

    В этом случае, по словам вице-министра, компаниям предлагается применить опыт велопарковок в Астане, то есть оборудовать специальное место возле метро или остановок.

    "Шеринговые компании могут легко стимулировать пользователей использовать парковки - поездка не закрывается, пока он не поставит на эту парковку. Если поставил - поездка закрывается, если нет, то деньги идут. Это элементарно. Они могут определить также по весу один человек едет или два - эти вещи они должны регламентировать", - подчеркнул Лепеха.

    Компании также могут определить скорость передвижения по тротуарам, считает он.

    "Теперь они начинают говорить, что у них есть проблемы с геопозицией, что они не могут определить - эта улица или тротуар, не могут определить один человек едет или два. Ну тогда зачем вы пришли на этот рынок? Почему в Санкт-Петербурге, Москве или в Европе эти компании, которые работают и у нас, могут ограничивать скорость, а здесь говорят, что у них возникли проблемы?! Пусть наводят порядок, если нет, значит должны прийти другие", - резюмировал Игорь Лепеха.

    В противном случае, как отметил вице-министр, за систематические нарушения можно даже предусмотреть возможность приостановления лицензии.

    Напомним, выступая с посланием народу Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался об опасности электросамокатов.

    После депутат маслихата Алматы Бейбут Кусаинов предложил временно запретить использование самокатов, пока в отношении них не будет наведен порядок.

    Затем вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса рассказал, как полиция будет регулировать использование электросамокатов в Казахстане.

    А сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов привел в пример запрет самокатов в разных странах мира и поручил МВД продвинуть поправки в законодательство республики по этому вопросу.

