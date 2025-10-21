jitsu gif
    "Куплю драгоценности и верну": Павел Дуров связал ограбление Лувра с упадком Франции

    Опубликовано:

    Павел Дуров
    Павел Дуров. Фото: Акорда

    Основатель Telegram Павел Дуров в очередной раз критически высказался о правительстве Франции, заявив, что ограбление Лувра связано с упадком страны, передает NUR.KZ.

    Дуров опубликовал пост в X, в котором заявил, что руководство страны борется "с мнимыми угрозами вместо реальных".

    "Меня совершенно не удивляет ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным", - написал Дуров.

    Следом он написал еще один пост, в котором заявил, что готов выкупить украденные экспонаты.

    "С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно - из Лувра Абу-Даби никто не ворует", - добавил основатель Telegram.

    Напомним, недавно, в годовщину своего ареста, Павел Дуров сделал новое заявление о Франции.

    "К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны", - написал он.

    Напомним, несколько дней назад легендарный музей Лувр был закрыт по исключительным обстоятельствам - его ограбили с помощью бензопилы. Сообщалось, что воры украли девять предметов из коллекции ювелирных изделий Наполеона и императрицы, включая ожерелье, брошь и тиару.

    После президент Франции назвал ограбление Лувра посягательством на наследие, которым дорожит страна. Он пообещал, что преступники будут наказаны. Также в Сети появились первые кадры с места ограбления Лувра.

