"Покушение на наследие Франции": видео ограбления Лувра появилось в Сети

Президент Франции назвал ограбление Лувра, произошедшее 19 октября, посягательством на наследие, которым дорожит страна. Он пообещал, что преступники будут наказаны.

Об этом Эмманюэль Макрон заявил в соцсети X.

"Ограбление Лувра - это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим. Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом", - написал он.

По словам главы Франции, "под руководством прокуратуры Парижа для этого делается все возможное". Он пообещал, что в ближайшее время меры безопасности в Лувре будут значительно усилены.

РБК пишет, что, прокурор Лора Бекко на данный момент рассматривает две основные версии ограбления Лувра.

"Организованная преступность могла преследовать две цели: либо они совершили ограбление по заказу, либо (они украли - прим. ред.) драгоценности для отмывания денег", - переводит издание слова прокурора, опубликованные во французской газете Figaro.

Тем временем в Сети появились первые кадры с места ограбления Лувра, которые показал французский телеканал BFMTV.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Напомним, вчера министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что легендарный музей Лувр был закрыт по исключительным обстоятельствам - его ограбили.

В 2023 году Лувр также был временно закрыт. Тогда сотрудники музея в Париже вышли на забастовку с требованием отмены пенсионной реформы.

