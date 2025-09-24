Трамп разместил в Белом доме изображение автопера на месте портрета Байдена
Президент США Дональд Трамп разместил на стене славы лидеров страны в Белом доме изображение автопера на месте портрета экс-президента Джо Байдена, передает NUR.KZ.
Еще в начале сентября в ходе интервью порталу Daily Caller Дональд Трамп рассказал о планах создать в саду у Белого дома "президентскую стену славы", на которой будут размещены портреты американских лидеров.
Вместо портрета Джо Байдена Трамп намеревался повесить изображение автопера, что он в итоге и сделал.
Фото автопера на месте портрета экс-президента Джо Байдена размещено в аккаунте Белого дома в социальной сети X.
Ранее Трамп опубликовал мем про Байдена и заявил, что "сонный Джо" не сам подписывал президентские указы.
