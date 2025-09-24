Трамп разместил в Белом доме изображение автопера на месте портрета Байдена

Президент США Дональд Трамп разместил на стене славы лидеров страны в Белом доме изображение автопера на месте портрета экс-президента Джо Байдена, передает NUR.KZ.

Еще в начале сентября в ходе интервью порталу Daily Caller Дональд Трамп рассказал о планах создать в саду у Белого дома "президентскую стену славы", на которой будут размещены портреты американских лидеров.

Вместо портрета Джо Байдена Трамп намеревался повесить изображение автопера, что он в итоге и сделал.

Фото автопера на месте портрета экс-президента Джо Байдена размещено в аккаунте Белого дома в социальной сети X.

Ранее Трамп опубликовал мем про Байдена и заявил, что "сонный Джо" не сам подписывал президентские указы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Свежая публикация по теме: "Ведет себя неправильно": Трамп пригрозил Ирану

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.