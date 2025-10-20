jitsu gif
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Байден впервые появился на публике с начала лечения от рака (фото, видео)

    Опубликовано:

    Джо Байден
    Джо Байден. Фото: x.com/nexta_tv

    Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике с тех пор, как сообщалось о начале его лечения от рака простаты, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Post.

    Как сообщает издание, заметно уставший Джо Байден посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа в Делавэре, которую регулярно посещает несколько десятилетий.

    Уточняется, что, когда 82-летний бывший президент покидал часовую службу, он медленно шел, опираясь на женщину для поддержки. Кроме того, над его правым глазом был заметен свежий шрам от недавней операции по удалению рака кожи.

    После 50-минутной службы Байден еще около 10 минут общался с прихожанами.

    Отмечается, что это было первое появление экс-президента на публике, после того, как на прошлой неделе стало известно, что он начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии против рака простаты четвертой стадии, который дал метастазы в кости.

    Напомним, 19 мая стало известно, что бывшему президенту США диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы.

    Экс-врач Белого дома предположил, что Джо Байдану осталось жить от 12 до 18 месяцев.

