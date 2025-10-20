Байден впервые появился на публике с начала лечения от рака (фото, видео)

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике с тех пор, как сообщалось о начале его лечения от рака простаты, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Post.

Как сообщает издание, заметно уставший Джо Байден посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа в Делавэре, которую регулярно посещает несколько десятилетий.

Уточняется, что, когда 82-летний бывший президент покидал часовую службу, он медленно шел, опираясь на женщину для поддержки. Кроме того, над его правым глазом был заметен свежий шрам от недавней операции по удалению рака кожи.

После 50-минутной службы Байден еще около 10 минут общался с прихожанами.

Отмечается, что это было первое появление экс-президента на публике, после того, как на прошлой неделе стало известно, что он начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии против рака простаты четвертой стадии, который дал метастазы в кости.

Joe Biden attends church in Delaware after beginning radiation treatments https://t.co/cP5201CK6J pic.twitter.com/RyhkannypX — New York Post (@nypost) October 19, 2025

Former President Biden Attends Mass Amid Prostate Cancer Battle



Former U.S. President Joe Biden made his first public appearance since beginning treatment for prostate cancer.



The noticeably weakened 82-year-old attended a Catholic mass in Delaware.



He also still has a… pic.twitter.com/LUeTTvY9MC — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2025

Напомним, 19 мая стало известно, что бывшему президенту США диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы.

Экс-врач Белого дома предположил, что Джо Байдану осталось жить от 12 до 18 месяцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.