Экс-президент США Джо Байден проходит лучевую терапию рака простаты

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си

    Экс-президент США Джо Байден проходит лучевую терапию рака простаты

    Опубликовано:

    Джо Байден
    Джо Байден. Фото: Saul Loeb / AFP / Getty Images

    Бывший президент США Джо Байден проходит курс лучевой терапии в рамках лечения рака предстательной железы, сообщил его пресс-секретарь.

    По его словам, 82-летний Байден также проходит гормональную терапию, но ее подробности неизвестны.

    Ожидается, что лучевая терапия продлится пять недель и станет новым этапом в его лечении, сообщил источник NBC News.

    В мае 2025 года у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Заболевание было обнаружено после того, как политик сообщил о симптомах, связанных с мочеиспусканием. В ходе обследования врачи обнаружили небольшой узелок на его предстательной железе.

    В то время администрация Байдена заявила, что «ему поставили диагноз рака простаты с индексом Глисона 9 (группа 5) и метастазами в кости».

    «Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, гормонально чувствителен, что позволяет эффективно его лечить», — говорилось в заявлении.

    По данным благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями раковых заболеваний, индекс Глисона 9 означал, что его заболевание было классифицировано как «высокозлокачественное», при котором раковые клетки могут быстро распространяться.

    Байден стал самым пожилым действующим президентом США в истории, и вопросы о его здоровье преследовали его весь первый срок, вынудив сняться с избирательной гонки в конце кампании.

    Его бывший вице-президент Камала Харрис баллотировалась в президенты от Демократической партии, проиграв действующему президенту США Дональду Трампу.

    В последние месяцы Байден практически не появлялся на публике. В мае он дал интервью Би-би-си — первое после ухода из Белого дома, — в котором признал, что решение отказаться от участия в президентских выборах 2024 года далось ему «нелегко».

    Байден много лет выступал за исследования раковых заболеваний. Старший сын Байдена Бо умер от рака мозга в 2015 году.

    По данным Американского онкологического общества, рак предстательной железы — второй по распространенности вид рака у мужчин после рака кожи.

    Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждают, что у 13 из 100 мужчин в какой-то момент жизни разовьется рак простаты. По данным CDC, возраст является наиболее распространенным фактором риска.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-сиАфганистан заявил об ударах по войскам Пакистана в приграничных районахВойна в Украине: США с лета помогают Украине наносить удары по российским НПЗ, выяснила Financial Times «Спасибо, Трамп, спасибо, Уиткофф». Трамп обещал скорое освобождение заложников, в Тель-Авиве прошел многотысячный митинг

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.