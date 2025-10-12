Экс-президент США Джо Байден проходит лучевую терапию рака простаты

Бывший президент США Джо Байден проходит курс лучевой терапии в рамках лечения рака предстательной железы, сообщил его пресс-секретарь.

По его словам, 82-летний Байден также проходит гормональную терапию, но ее подробности неизвестны.

Ожидается, что лучевая терапия продлится пять недель и станет новым этапом в его лечении, сообщил источник NBC News.

В мае 2025 года у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Заболевание было обнаружено после того, как политик сообщил о симптомах, связанных с мочеиспусканием. В ходе обследования врачи обнаружили небольшой узелок на его предстательной железе.

В то время администрация Байдена заявила, что «ему поставили диагноз рака простаты с индексом Глисона 9 (группа 5) и метастазами в кости».

«Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, гормонально чувствителен, что позволяет эффективно его лечить», — говорилось в заявлении.

По данным благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями раковых заболеваний, индекс Глисона 9 означал, что его заболевание было классифицировано как «высокозлокачественное», при котором раковые клетки могут быстро распространяться.

Байден стал самым пожилым действующим президентом США в истории, и вопросы о его здоровье преследовали его весь первый срок, вынудив сняться с избирательной гонки в конце кампании.

Его бывший вице-президент Камала Харрис баллотировалась в президенты от Демократической партии, проиграв действующему президенту США Дональду Трампу.

В последние месяцы Байден практически не появлялся на публике. В мае он дал интервью Би-би-си — первое после ухода из Белого дома, — в котором признал, что решение отказаться от участия в президентских выборах 2024 года далось ему «нелегко».

Байден много лет выступал за исследования раковых заболеваний. Старший сын Байдена Бо умер от рака мозга в 2015 году.

По данным Американского онкологического общества, рак предстательной железы — второй по распространенности вид рака у мужчин после рака кожи.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждают, что у 13 из 100 мужчин в какой-то момент жизни разовьется рак простаты. По данным CDC, возраст является наиболее распространенным фактором риска.

