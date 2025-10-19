Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня

На переговорах в Дохе Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов по обеспечению стабильности, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД Катара.

Как указано в официальном заявлении Катара, Афганистан и Пакистан договорились в Дохе о немедленном прекращении огня.

Отмечается, что достигнутое соглашение предусматривает создание совместных механизмов по укреплению устойчивого мира и мониторинг соблюдения перемирия. Обе стороны также договорились провести последующие встречи в ближайшие дни.

"Надеемся, что данный шаг будет способствовать прекращению напряженности на границе между двумя братскими странами и сформирует прочную основу для устойчивого мира в регионе", - заявили в МИД Катара.

Напомним, 12 октября Афганистан заявил об ударах по войскам Пакистана в приграничных районах. Правительство "Талибана" подтвердило, что нанесло удары по пакистанским войскам в нескольких горных районах на северной границе страны.

В тот же день Афганистан и Пакистан заявили о потерях с противоположных сторон в результате боев на границе.

А 15 октября Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня.

