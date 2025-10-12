Афганистан заявил об ударах по войскам Пакистана в приграничных районах

Правительство «Талибана» подтвердило, что нанесло удары по пакистанским войскам в нескольких горных районах на северной границе страны.

Число жертв пока неизвестно. «Талибан» назвал действия «ответной операцией» после того, как, по его утверждению, Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана и в четверг разбомбил рынок на его территории.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви назвал атаки афганцев «непровоцированными» и обвинил их в стрельбе по мирным жителям. Он предупредил, что пакистанские силы дадут ответ на удары со стороны Афганистана.

Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве террористов, совершающих атаки на территории Пакистана. «Талибан» отвергает эти обвинения. Эскалация произошла на фоне исторического визита главы афганского МИД в Индию.

По данным Би-би-си, обе стороны применяли стрелковое оружие и артиллерию в пакистанском округе Куррам.

Выступая с осуждением атак «Талибана», Накви заявил: «Огонь по мирному населению со стороны афганских сил — это вопиющее нарушение международного права».

«Афганистан играет в игру огня и крови», — написал он в соцсети X.

Представитель пакистанской армии сообщил, что будут приняты необходимые меры для защиты жизни и имущества граждан Пакистана.

Официального заявления от армии Пакистана пока не поступало, но источник в силовых структурах сообщил Би-би-си, что стрельба велась в нескольких точках вдоль пакистано-афганской границы, включая Ангур-Ада, Баджаур, Куррам, Дир, Читрал и Бахрамча.

Сотрудник полиции, находившийся недалеко от места столкновений в районе Куррам, рассказал Би-би-си, что огонь из тяжёлого вооружения с афганской стороны начался около 22:00 по местному времени (17:00 GMT).

Он добавил, что поступали сообщения об интенсивной стрельбе из разных точек вдоль границы.

Ранее на этой неделе правительство «Талибана» обвинило Пакистан в нарушении «суверенной территории» Афганистана, после того как в четверг в Кабуле произошли два взрыва поздно.

В пятницу Министерство обороны Афганистана заявило, что Пакистан разбомбил гражданский рынок в приграничной провинции Пактика на юго-востоке страны. Местные жители рассказали Афганской службе Би-би-си, что было разрушено множество магазинов.

Высокопоставленный пакистанский генерал тогда обвинил Афганистан в использовании своей территории как «базы для террористических операций против Пакистана».

Пакистан давно обвиняет афганский «Талибан» в том, что он позволяет пакистанскому «Талибану» действовать на своей территории и вести борьбу против Исламабада с целью навязать строгую исламскую систему управления.

Афганское правительство «Талибана» всегда отрицало это.

Нынешняя эскалация произошла на фоне недельного визита главы МИД Афганистана Амир Хана Муттаки в Индию. В рамках дипломатического потепления в Дели заявили о намерении вновь открыть посольство в Кабуле, закрытое четыре года назад после возвращения «Талибана» к власти.

«Афганистан получит достойный ответ, как и Индия, чтобы больше не осмеливался смотреть на Пакистан с недобрыми намерениями», — пригрозил глава МВД Пакистана.

Саудовская Аравия, которая в прошлом месяце подписала с Пакистаном договор о взаимной обороне, призвала к сдержанности и недопущению эскалации между Исламабадом и Кабулом.

Катар также выступил с заявлением, выразив обеспокоенность напряженностью на пакистано-афганской границе и призвав обе стороны «отдать приоритет диалогу, дипломатии и сдержанности».

