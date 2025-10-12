Афганистан и Пакистан заявили о десятках погибших в результате столкновений

Афганистан и Пакистан заявили о потерях с противоположных сторон в результате боев на границе. При этом военные действия с обеих сторон уже прекращены.

Как сообщает афганское агентство Tolo News, представитель властей Исламского Эмирата Забиулла Муджахид заявил, что в ночных боях на пакистано-афганской границе девять военных Афганистана погибли, еще 16 получили ранения.

При этом, как заявляют в Афганистане, в результате столкновений погибло 58 военных Пакистана, 30 пакистанских солдат пострадали.

Пакистан эти данные не подтверждал. Однако, как пишет РБК, ссылаясь на пакистанские СМИ, в Пакистане заявляют, что в результате боев "погибли десятки афганских солдат", а не девять, как заявил "Талибан".

Напомним, ранее правительство "Талибана" подтвердило, что нанесло удары по пакистанским войскам в нескольких горных районах на северной границе страны. "Талибан" назвал действия «ответной операцией» после того, как, по его утверждению, Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана и в четверг разбомбил рынок на его территории.

Позже "Талибан" объявил об "успешном завершении" операции против Пакистана. По словам Муджахида, решение об остановке операции было принято по просьбе Катара и Саудовской Аравии.

РБК уточняет, что напряженность в отношениях между Исламабадом и Кабулом резко обострилась в последние месяцы, когда Пакистан обвинил талибов в укрывательстве боевиков "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, также известно как пакистанский «Талибан»), которое, по их мнению, безнаказанно действует с территории Афганистана. Талибы, в свою очередь, отвергают обвинения и призывают Пакистан решать проблемы безопасности внутри страны.

