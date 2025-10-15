Трамп заявил об уничтожении судна у берегов Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о том, что США атаковали судно, перевозившее наркотики, у берегов Венесуэлы, передает NUR.KZ.

Соответствующий приказ отдал Пит Хегсет.

"В соответствии с моими постоянными полномочиями в качестве главнокомандующего, сегодня утром министр войны отдал приказ о нанесении смертоносного кинетического удара по судну, связанному с обозначенной террористической организацией, занимающейся наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования США - у побережья Венесуэлы", - написал глава Белого дома.

По его словам, разведка доложила о том, что судно связано с наркотрафиком

"Удар был нанесен в международных водах, в результате чего шесть мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту судна, были убиты. Никто из военнослужащих США не пострадал", - отметил Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон не готовится к смене режима в Венесуэле. Это произошло на фоне сообщений о том, что США решили разместить на аэродроме в Пуэрто-Рико в Карибском море 10 истребителей F-35 для проведения операций против наркокартелей.

До этого в США объявили об удвоении награды за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также президент Венесуэлы жестко раскритиковал действия США в Карибском бассейне - он назвал их открытой агрессией.

Месяц назад Николас Мадуро на своем канале заявил об угрозах войны со стороны США, а также обвинил Штаты в попытках установить марионеточный режим в стране.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.