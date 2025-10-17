Вэнс заявил, что Россия и Украина еще не готовы к сделке

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Украина еще не готовы урегулировать конфликт. Своим мнением по этому вопросу он поделился в интервью телеканалу Newsmax.

Вэнс считает, что, несмотря на многомесячные переговоры, ни одна из сторон не готова достичь мирного соглашения.

"Несмотря на всю энергичную дипломатию президента США, для того, чтобы люди оказались у финишной черты, нужны две стороны, готовые к сделке. Сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы ее продолжим, русские и украинцы не пришли к точке, в которой они смогут заключить сделку", - прокомментировал вице-президент США продолжающийся конфликт.

Тем не менее, по его словам, администрация Трампа будет прилагать усилия для завершения этого конфликта.

Вэнс высоко оценил внешнеполитический подход президента Дональда Трампа, благодаря которому переговоры продвинулись дальше, чем при предыдущей администрации. Он также согласился со словами главы Белого дома о том, что разрешить конфликт между Россией и Украиной оказалось труднее, чем предполагалось.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о встрече и новых переговорах. Об этом заявил сам глава Белого дома после телефонного разговора с российским лидером.

Также отметим, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Сегодня у украинского лидера запланировано несколько встреч, в том числе с Трампом

