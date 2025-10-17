"Россия делает ставку на террор": Зеленский прилетел в США
Опубликовано:
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Сегодня у украинского лидера запланировано несколько встреч, в том числе с Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
О своем прибытии в США Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, издание приводит перевод его слов.
Так, по словам Зеленского, в ближайшие часы он планирует встретиться с представителями американских оборонных компаний и обсудить с ними, в частности, дополнительные поставки средств ПВО. После этого у президента Украины запланирована также встреча с представителями американских энергетических компаний.
"Сейчас, когда Россия делает ставку на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины", - отметил Зеленский.
Сегодня же, 17 октября, Зеленский встретится и с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы рассчитываем, что сработавший на Ближнем Востоке импульс укрощения террора и войны поможет окончанию российской войны против Украины", - написал украинский президент, имея в виду достигнутое при участии Трампа соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
При этом он отметил, что "Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках".
Отметим, что сам Трамп вчера поговорил по телефону с Путиным, после чего заявил, что США и сами нуждаются в Tomahawk и не могут исчерпать свои запасы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Нам они тоже нужны": Трамп о возможном отказе от передачи ракет Tomahawk Украине
- "Битва за железные дороги". Россия усиливает атаки на украинские поезда
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2298159-rossiya-delaet-stavku-na-terror-zelenskiy-priletel-v-ssha/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах