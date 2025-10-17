Домашних животных приравняли к багажу при перелетах в Европе

Верховный суд ЕС постановил, что домашние животные могут считаться "багажом", ограничив ответственность авиакомпаний за утерянных животных, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание, суд Европейского союза постановил, что домашние животные, перевозимые воздушным транспортом, классифицируются как багаж.

"Суд считает, что домашние животные не исключаются из понятия "багаж". Хотя обычное значение слова "багаж" относится к предметам, это само по себе не приводит к выводу о том, что домашние животные не подпадают под это понятие", - цитирует издание заявление суда.

Таким образом, в случае потери питомца компенсация рассчитывается по тем же правилам, что и при потере багажа. При этом суд добавил, что требования по обеспечению безопасности животных должны строго соблюдаться при их транспортировке.

Отмечается, что такое решение было принято после случая, когда в октябре 2019 года собака сбежала из переноски в аэропорту Буэнос-Айреса и так и не была найдена.

Тогда ее владелец требовал от авиакомпании компенсацию в размере 5 тыс. евро. Компания признала потерю, но указала, что по правилам ЕС ответственность ограничена нормами, применяемыми к зарегистрированному багажу.

Напомним, в начале года в Air Astana ответили на появившуюся в соцсетях информацию о том, что сотрудники авиакомпании потеряли собаку пассажирки рейса Алматы-Уральск.

А в сентябре прошлого года мы писали, что пассажирка потеряла кота в аэропорту Алматы и заявила о халатности сотрудников гавани, которые, по ее словам, "выставили" животное за дверь. Спустя почти месяц волонтеры нашли и вернули хозяйке кота Томаса.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.