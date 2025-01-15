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Эзотерика

"Потеряла собаку": в Air Astana ответили на обвинения пассажирки

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Air Astana жолаушылар ұшағы
Самолет Air Astana. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Air Astana ответили на появившуюся в соцсетях информацию о том, что сотрудники авиакомпании потеряли собаку пассажирки рейса Алматы-Уральск, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kozachkov offside опубликовали информацию о суде, который состоялся между пассажиркой Air Astana и авиакомпанией.

"Авиакомпания Air Astana потеряла собаку при перелете из Алматы в Уральск. Суд оценил страдания хозяина животного в 500 тысяч тенге. На днях в Турксибском районном суде был рассмотрен спор между пассажиркой и Air Astana. Женщина хотела наказать авиакомпанию за утерю питомца по кличке Малинка во время рейса Алматы - Уральск.

Перевозку животного оформили по всем правилам - пассажирка оплатила отдельный билет за 18 тыс. тенге, а сама собачка летела в специальном авиабоксе. Пассажирка передала Малинку сотрудникам авиакомпании и больше ее не видела. Как выяснилось, после посадки в аэропорту Уральска, собака сумела выбраться из бокса и сбежать", - сказано в публикации.

Также указано, что пассажирка написала заявление в линейный отдел полиции и в Комитет гражданской авиации, а после с адвокатом обратилась в суд.

"Утрату любимого животного пассажирка оценила в миллион тенге, а моральный вред, нанесенный перевозчиком - в 5 млн. Судья удовлетворила иск частично - она согласилась с тем, что владелица собаки испытала нравственные страдания, но оценила их в 500 тыс. тенге. А вот взыскивать с Air Astana материальный ущерб отказалась", - написано в публикации.

Адвокат пассажирки также сообщила Telegram-каналу, что истец будет подавать апелляционную жалобу.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании.

"После прибытия рейсом Алматы-Уральск, в аэропорт города Уральск собака пассажира во время разгрузки багажа сбежала из переноски. Согласно законодательству для перевозки животных, пассажир обеспечивает исправный контейнер.

Сотрудники авиакомпании принимали участие в поисках питомца, а также вызвали специалистов по отлову животных. Кроме того, принимались меры по получению доступа пассажиру на территорию аэропорта", - сообщили в Air Astana.

В сентябре прошлого года мы писали, что пассажирка потеряла кота в аэропорту Алматы и заявила о халатности сотрудников гавани, которые, по ее словам, "выставили" животное за дверь. В аэропорту прокомментировали инцидент.

Спустя почти месяц волонтеры нашли и вернули хозяйке кота Томаса, который потерялся в аэропорту Алматы. Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Добавим, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте аэропорта Алматы, собаки, кошки, птицы и другие животные принимаются к перевозке только в сопровождении взрослых пассажиров и с предварительного согласия перевозчика.

Пассажир должен представить сертификат и другие документы, требуемые ветеринарными органами всех стран на направлении. Для перевозки животных и птиц пассажир должен обеспечить контейнер с доступом воздуха, водонепроницаемым дном, покрытым абсорбирующим материалом. Клетки птиц должны быть покрыты плотной светонепроницаемой тканью.

Масса сопровождаемых животных, контейнеров и пищи, не включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается по тарифу, установленному нормативными актами перевозчика. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211992-poteryala-sobaku-v-air-astana-otvetili-na-obvineniya-passazhirki/

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