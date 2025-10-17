"Нам они тоже нужны": Трамп о возможном отказе от передачи ракет Tomahawk Украине
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным высказался о передаче ракет Tomahawk Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Трамп заявил, что Путину "не понравилась" идея передачи Tomahawk Украине. Кроме того, по словам американского лидера, США и сами нуждаются в этих ракетах и не могут исчерпать свои запасы.
"Мы не можем истощить наши запасы ради безопасности нашей страны. Они очень мощные, очень точные и эффективные, но нам они тоже нужны", — заявил Трамп.
Ранее СМИ писали, что тема поставок ракет Tomahawk Украине будет обсуждаться на предстоящей встрече Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который прилетел в Вашингтон.
К слову, сам Трамп ранее заявлял, что Киев получит их в случае отсутствия урегулирования со стороны России.
Добавим, что Зеленский уже прилетел в Вашингтон.
Справочно: Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2298147-nam-oni-tozhe-nuzhny-tramp-o-vozmozhnom-otkaze-ot-peredachi-raket-tomahawk-ukraine/
