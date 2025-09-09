Мадуро назвал действия США в Карибском бассейне открытой агрессией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро жестко раскритиковал действия США в Карибском бассейне - он назвал их открытой агрессией, передает РИА Новости.
Такое заявление политик сделал в эфире своего шоу "С Мадуро+".
По его словам, развертывание военных сил США в Карибском бассейне является агрессией.
"Нет никакой напряженности. Агрессия США против Венесуэлы. Агрессия. Это не напряженность. Это эвфемизмы, с помощью которых пытаются нормализовать агрессию Голиафа против Давида, сверхдержавы против мирной страны", - заявил Мадуро.
Отметим, на днях сообщалось, что Вашингтон не готовится к смене режима в Венесуэле, об этом заявил президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что США решили разместить на аэродроме в Пуэрто-Рико в Карибском море 10 истребителей F-35 для проведения операций против наркокартелей.
До этого в США объявили об удвоении награды за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
