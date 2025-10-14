Зеленский объяснил, зачем снова летит в США
Президент Украины Зеленский на пресс-конференции в Киеве подтвердил, что летит в Вашингтон, и назвал цель визита, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.
Визит состоится уже в ближайшие дни. По словам Зеленского, у него запланирована встреча с Трампом.
"Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту", - подчеркнул Зеленский.
Ожидается, что главы государств встретятся в пятницу, 17 октября.
Помимо Трампа, Зеленский планирует встретиться и с некоторыми оборонными компаниями, отдельными сенаторами и конгрессменами.
"Главная тема - противовоздушная оборона", - проинформировал глава Украины.
Как отметил украинский лидер, он надеются и на встречу с представителями энергетических компаний, поскольку Украина "уже сейчас имеет потребности". Речь идет о разных формах российских атак, даже о таких, к которым РФ еще не прибегла, говорится в материале.
"Мы должны быть готовы в любом случае", - заявил украинский президент.
Напомним, ранее на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Зеленский заявил, что Россия хочет "расширить войну". Позже президент Украины заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин намерен напасть на еще одну европейскую страну.
